В "Дії" восстановили одну из услуг

На портале "Дія" родители можно снова регистрировать рождение малыша.

Стоит отметить, от 24 февраля ряд услуг в "Дії" были недоступны, среди них — "єМалятко".

Об этом сообщили на телеграмм-канале "Дія".

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"Крутая новость для родителей новорожденных! Вы снова можете получить необходимые услуги из комплекса "єМалятко" онлайн. Если у вас есть медицинское заключение о рождении, переходите на портал и заполняйте заявление", — говорится в сообщении.

Какие именно услуги доступны в "Малыш":

заказ свидетельства о рождении,

присвоение ребенку УНЗР,

присвоение ребенку РНОКПП (карточка налогоплательщика),

помощь при рождении,

помощь на ребенка из многодетной семьи,

денежная компенсация за сверток малыша,

внесение информации о ребенке в Реестр пациентов.

Кроме медицинского заключения о рождении, понадобится еще электронная подпись одного или обоих родителей. Если у вас медицинское свидетельство о рождении формы 103/о или иная справка, то обратитесь в любой отдел регистрации гражданских актов (ДРАЦС) и зарегистрируйте ребенка офлайн, отмечают в пресс-службе "Дія".

Ранее сообщалось, будут ли повести повестки украинцам в приложении "Действие".

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