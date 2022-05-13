В "Дії" восстановили одну из услуг

На портале "Дія" родители можно снова регистрировать рождение малыша.
Стоит отметить, от 24 февраля ряд услуг в "Дії" были недоступны, среди них — "єМалятко".
Об этом сообщили на телеграмм-канале "Дія".
"Крутая новость для родителей новорожденных! Вы снова можете получить необходимые услуги из комплекса "єМалятко" онлайн. Если у вас есть медицинское заключение о рождении, переходите на портал и заполняйте заявление", — говорится в сообщении.
Какие именно услуги доступны в "Малыш":
- заказ свидетельства о рождении,
- присвоение ребенку УНЗР,
- присвоение ребенку РНОКПП (карточка налогоплательщика),
- помощь при рождении,
- помощь на ребенка из многодетной семьи,
- денежная компенсация за сверток малыша,
- внесение информации о ребенке в Реестр пациентов.
Кроме медицинского заключения о рождении, понадобится еще электронная подпись одного или обоих родителей. Если у вас медицинское свидетельство о рождении формы 103/о или иная справка, то обратитесь в любой отдел регистрации гражданских актов (ДРАЦС) и зарегистрируйте ребенка офлайн, отмечают в пресс-службе "Дія".
Ранее сообщалось, будут ли повести повестки украинцам в приложении "Действие".
Читайте также:
- "Вы будете приятно удивлены": Стефанчук анонсировал визит в Украину важного гостя
- "Членство Украины в ЕС и НАТО – это коллапс и крах России как империи и мирового игрока", — Климкин
- Boeing C-17 — характеристики и особенности стратегического военно-транспортного самолета