Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
У "Дії" відновили одну з послуг

У "Дії" відновили одну з послуг

Дата публікації
Перегляди
2032
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У "Дії" відновили одну з послуг

Фото: УНІАН

На порталі "Дія" батьки можна знову реєструвати народження малюка.

Варто зазначати, від 24 лютого низка послуг у "Дії" були недоступні, серед них - "єМалятко".

Про це повідомили на телеграм-каналі "Дія".

"Крута новина для батьків новонароджених! Ви знову можете отримати необхідні послуги з комплексу "єМалятко" онлайн. Якщо у вас є медичний висновок про народження, переходьте на портал та заповнюйте заяву", - йдеться у повідомленні.

Які саме послуги доступні в "єМалятко":

  • замовлення свідоцтва про народження,
  • присвоєння дитині УНЗР,
  • присвоєння дитині РНОКПП (картка платника податків),
  • допомога при народженні,
  • допомога на дитину з багатодітної сім'ї,
  • грошова компенсація за пакунок малюка,
  • внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.

Крім медичного висновку про народження, знадобиться ще електронний підпис одного або обох батьків. Якщо у вас медичне свідоцтво про народження форми 103/о або інша довідка, то зверніться до будь-якого відділу реєстрації цивільних актів (ДРАЦС) та зареєструйте дитину офлайн, наголошують у пресслужбі "Дії".

Раніше повідомляли, чи приходитимуть повістки українцям у застосунку "Дія". 

Читайте також:

У застосунку "Дія" тепер можна відновити COVID-сертифікати, термін яких сплив

У застосунку "Дія" тепер можна відновити COVID-сертифікати, термін яких сплив
Наступна публікація