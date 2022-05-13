У "Дії" відновили одну з послуг

На порталі "Дія" батьки можна знову реєструвати народження малюка.
Варто зазначати, від 24 лютого низка послуг у "Дії" були недоступні, серед них - "єМалятко".
Про це повідомили на телеграм-каналі "Дія".
"Крута новина для батьків новонароджених! Ви знову можете отримати необхідні послуги з комплексу "єМалятко" онлайн. Якщо у вас є медичний висновок про народження, переходьте на портал та заповнюйте заяву", - йдеться у повідомленні.
Які саме послуги доступні в "єМалятко":
- замовлення свідоцтва про народження,
- присвоєння дитині УНЗР,
- присвоєння дитині РНОКПП (картка платника податків),
- допомога при народженні,
- допомога на дитину з багатодітної сім'ї,
- грошова компенсація за пакунок малюка,
- внесення інформації про дитину до Реєстру пацієнтів.
Крім медичного висновку про народження, знадобиться ще електронний підпис одного або обох батьків. Якщо у вас медичне свідоцтво про народження форми 103/о або інша довідка, то зверніться до будь-якого відділу реєстрації цивільних актів (ДРАЦС) та зареєструйте дитину офлайн, наголошують у пресслужбі "Дії".
Раніше повідомляли, чи приходитимуть повістки українцям у застосунку "Дія".
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