В Днепре пять спасателей снимали кольцо с пальца женщины (фото)

В Днепре пять спасателей снимали кольцо с пальца женщины (фото)

Женщина нуждалась в посторонней помощи из-за отека.

В городе Днепр женщина не могла самостоятельно снять украшение с пальца, поэтому вызвала спасателей.

Об этом сообщили в ГСЧС.

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Когда спасатели прибыли, то палец на котором находилось кольцо, уже значительно отек. Используя пыльцы и кусачки, они разрезали кольцо и сняли его.

К работам были привлечены пять человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, в Винницкой области мальчик застрял в норе. Ребенок играл во дворе и решил провести эксперимент по измерению глубины норы, которую выкопал собака, а в результате застрял.

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