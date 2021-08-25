В Днепре пять спасателей снимали кольцо с пальца женщины (фото)

Женщина нуждалась в посторонней помощи из-за отека.
В городе Днепр женщина не могла самостоятельно снять украшение с пальца, поэтому вызвала спасателей.
Об этом сообщили в ГСЧС.
Когда спасатели прибыли, то палец на котором находилось кольцо, уже значительно отек. Используя пыльцы и кусачки, они разрезали кольцо и сняли его.
К работам были привлечены пять человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.
Напомним, в Винницкой области мальчик застрял в норе. Ребенок играл во дворе и решил провести эксперимент по измерению глубины норы, которую выкопал собака, а в результате застрял.