В Харькове аптеки незаконно продавали наркосодержащие лекарства: изъяли тысячи блистеров с таблетками

Также были обнаружены граждане, которые пытались приобрести наркосодержащие лекарства.

В Харькове прекращена работа аптечной сети из-за незаконной продажи наркосодержащих препаратов, отпускаемых только по рецепту врача.

Об этом в четверг, 3 июня, сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Фото: gp.gov.ua

"Правоохранителями проведены обыски в 6 аптеках, в ходе которых выявлено более 9 тысяч блистеров с таблетками, финансово-хозяйственную документацию, денежные средства, а также лиц, которые пытались приобрести наркосодержащие препараты", — говорится в сообщении.

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Сейчас следственные действия продолжаются. После получения заключения судебных экспертиз будет решаться вопрос о сообщении о подозрении лицам, причастным к совершению уголовного преступления.

Между тем накануне Верховная Рада Украины приняла за основу два законопроекта. Первый запрещает продажу любых лекарственных средств детям до 14 лет. Второй — вводит за нарушение ответственность. Это может быть либо штраф до 13 тысяч гривен, или вообще лишение лицензии. Толчком к этому стала волна самоубийств среди детей и челлендж по глотанию таблеток.

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