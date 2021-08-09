В Харькове голый мужчина подрался с копами, которые пытались его словить: видео

Мужчина начал нападать на правоохранителей, которые хотели его задержать.

В Харькове неадекватный и голый горожанин поскандалил с копами. Дело дошло до рукоприкладства.

Также читайте На Волыни полностью голый мужчина пришел в церковь: как его наказали за это

Видео инцидента выложили в телеграмм-канале "Харьков Life".

На кадрах видно, как трое правоохранителей Нацполиции пытаются задержать голого мужчину. Тот сопротивляется, поэтому правоохранителям приходится применять слезоточивый газ. Но мужчину и он не останавливает, и горожанин нападает на одного из полицейских.

Следует отметить, что физических действий в отношении нарушителя общественного порядка правоохранители на видео не применяли, поскольку он был не вооружен, и как таковой опасности не представлял, а пытались его просто поймать.

В пресс-службе Нацполиции Харьковской области отметили, что голого мужчину задерживали за хулиганство.

В Харькове голый мужчина подрался с правоохранителями

Напомним, что в столице России нарушителем правил дорожного движения оказался полностью голый мужчина, который шел по проезжей части улицы. На замечание полицейского пешеход отреагировал неадекватно.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку