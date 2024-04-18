В Харькове раздались взрывы

В четверг, 18 апреля, во время воздушной тревоги в Харькове произошли взрывы. Российская армия наносит удары.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы и руководитель ОВА Олег Синегубов.

"В Харькове раздался взрыв, сообщают корреспонденты "Суспільного", — говорится в сообщении медиа.

В свою очередь, руководитель областной военной администрации сообщил, что российские военные наносят удары.

"Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях. Оккупанты наносят удары", — говорится в сообщении.

В Харьковской области тревогу объявили в 13.53. Воздушные силы предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей, а затем сообщили о пусках КАБ.

Как сообщалось, ранее во время воздушной тревоги в Днепре произошла серия мощных взрывов. В воздушных силах предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с востока.

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