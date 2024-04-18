У Харкові пролунали вибухи

У четвер, 18 квітня, під час повітряної тривоги в Харкові сталися вибухи. Російська армія завдає ударів.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали та керівник ОВА Олег Синєгубов.

"У Харкові пролунав вибух, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні медіа.

Своєю чергою, керівник обласної військової адміністрації повідомив, що російські військові завдають ударів.

"Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях. Окупанти завдають ударів", - йдеться у повідомленні.

У Харківській області тривогу оголосили о 13:53. Повітряні сили попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей, а потім повідомили про пуски КАБів.

Як повідомлялося, раніше під час повітряної тривоги у Дніпрі сталася серія потужних вибухів. У Повітряних силах попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Читайте також: