В Харькове судмедэксперт пытался скрыть причину смерти женщины

Работнику бюро сообщено о подозрении по факту служебного подлога.

В Харькове будут судить работника бюро судебно-медицинской экспертизы, который сфальсифицировал результаты вскрытия тела умершей женщины. Само вскрытие не проводилось, а в свидетельстве о смерти работник указал не действительную причину смерти.

Об этом сообщает прокуратура Харьковской области.

Сотруднику бюро судебно-медицинской экспертизы, и.о. заведующего бюро судебно-медицинской экспертизы объявлено о подозрении по факту служебного подлога (ч. 1 ст. 366 УК Украины).

В прокуратуре сообщают, что в июне 2021 года в указанное отделение было доставлено тело умершей женщины для проведения судебно — медицинской экспертизы. Следствием установлено, что вскрытие тела умершего в бюро не проводили, а и.о. заведующего, который составлял врачебное свидетельство о смерти, указал в нем ложную информацию о причинах смерти.

"По результатам вскрытия тела в другом учреждении здравоохранения экспертом установлена действительная информация относительно диагноза женщины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и отстранении подозреваемого от должности", — сообщили в прокуратуре.

Судмедэксперту грозит наказание в виде штрафа или ограничения свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

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