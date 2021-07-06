В Харькове во время отдыха на воде пострадали четыре человека из них два ребенка

В Харькове во время отдыха на воде пострадали четыре человека из них два ребенка

Медикам скорой всех потерпевших удалось реанимировать.

В Харькове во время отдыха на воде пострадали четыре человека. Медикам удалось их спасти.

Об этом сообщают в Харьковском областном центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

Так, в скорую поступил вызов, что 3-летняя девочка упала в надувной бассейн и чуть не утонула. Медики скорой оказали ребенку экстренную медицинскую помощь, и девочку с диагнозом "аспирационная асфиксия из-за утопления" госпитализировали в лечебное учреждение вместе с мамой.

С таким же диагнозом, после предоставления бригадой экстренной медицинской помощи, был также госпитализирован парень, 16 лет, который упал в воду с катамарана.

Травмы на водоемах в результате ныряния получили также и взрослые. 36-летний мужчина нырнул на берегу реки Северский Донец и 39-летний мужчина нырнул на пляже Основянского озера.

С тяжелыми травмами бригады скорой, после оказания помощи, госпитализировали пострадавших в медучреждения. Следует заметить, что оба мужчины находились в состоянии хмельного опьянения.

В Центре экстренной медицинской помощи обратились с просьбой к жителям Харькова и региона быть бдительными и осторожными во время водного отдыха и строго придерживаться правил поведения на воде.

Напомним, что в Винницкой области в поселке Березовка в местном водоеме утонул 22-летний парень.

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