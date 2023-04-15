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В Херсоне раздались взрывы

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
786
Время на прочтение
1 мин
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В Херсоне раздались взрывы

Иллюстративная фотография. / Фото: Национальная полиция Украины

Официальной информации о взрывах нет.

В субботу, 15 апреля, около 12:20 в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе не была оглашена.

Об этом сообщает "Общественное".

"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в сообщении.

Последняя "тревога" в Херсоне прошла более двух часов назад: длилась с 09:41 до 10:19.

Напомним, российские военные с помощью беспилотников атаковали автомобиль сотрудников полиции в Херсоне, в микрорайоне Корабел. Ранены двое правоохранителей. Их служебный автомобиль получил механические повреждения.

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Дата публикации
Просмотры
786
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