Официальной информации о взрывах нет.
В субботу, 15 апреля, около 12:20 в Херсоне раздались взрывы. Воздушная тревога в регионе не была оглашена.
Об этом сообщает "Общественное".
"В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного", — говорится в сообщении.
Последняя "тревога" в Херсоне прошла более двух часов назад: длилась с 09:41 до 10:19.
Напомним, российские военные с помощью беспилотников атаковали автомобиль сотрудников полиции в Херсоне, в микрорайоне Корабел. Ранены двое правоохранителей. Их служебный автомобиль получил механические повреждения.