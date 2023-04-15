Офіційної інформації про вибухи немає.

У суботу, 15 квітня, близько 12:20 у Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Про це повідомляє "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Остання "тривога" у Херсоні минула понад дві години тому: тривала від 09:41 до 10:19.

Нагадаємо, російські військові за допомогою безпілотників атакували автомобіль працівників поліції у Херсоні, у мікрорайоні Корабел. Поранено двох правоохоронців. Їхній службовий автомобіль отримав механічні пошкодження.

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