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У Херсоні пролунали вибухи

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
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1165
Час на прочитання
1 хв
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У Херсоні пролунали вибухи

Ілюстративне фото. / Фото: Національна поліція України

Офіційної інформації про вибухи немає.

У суботу, 15 квітня, близько 12:20 у Херсоні пролунали вибухи. Повітряну тривогу в регіоні не оголошували.

Про це повідомляє "Суспільне".

"У Херсоні чутно вибухи, повідомляють кореспонденти "Суспільного", - йдеться у повідомленні.

Остання "тривога" у Херсоні минула понад дві години тому: тривала від 09:41 до 10:19.

Нагадаємо, російські військові за допомогою безпілотників атакували автомобіль працівників поліції у Херсоні, у мікрорайоні Корабел. Поранено двох правоохоронців. Їхній службовий автомобіль отримав механічні пошкодження. 

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Дата публікації
Перегляди
1165
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