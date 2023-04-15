В Італії штрафуватимуть туристів на 60 тисяч євро: яка причина

Влада Італії хоче запровадити суворіші покарання для вандалів, які завдають шкоди пам'ятникам або іншим культурним об'єктам.

Міністр культури Італії Дженнаро Санджуліано підтримав закон, який передбачає суворіші покарання для порушників, які завдають шкоди пам'ятникам культури. Штрафи можуть сягати 60 тисяч євро.

Про це повідомляє The Independent.

Відповідне рішення було ухвалене на тлі збільшення кількості випадків пошкодження культурних об'єктів і недобросовісними туристами, і протестувальниками, які влаштовують різні акції, зокрема із застосуванням фарби та інших субстанцій.

"Напади на пам'ятники і художні об'єкти завдають економічної шкоди всім. Для їхнього очищення необхідне втручання вузькоспеціалізованого персоналу і використання дуже дорогих машин. Той, хто здійснює ці дії, повинен також взяти на себе фінансову відповідальність", – йдеться в заяві міністра Санджуліано.

Зазначається, що штраф за вандалізм починатиметься від 10 000 євро і може сягати 60 000 євро.

Нагадаємо, італійців, які використовують англійські та інші іноземні слова в офіційних повідомленнях, можуть оштрафувати на суму до 100 000 євро згідно з новим законодавством.

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