Розсилання листів-бомб в Іспанії: підозрюваного пенсіонера відпустили з-під варти

Чоловіка взяли під арешт наприкінці січня 2023 року за підозрою у розсиланні листів з вибухівкою.

В Іспанії у п’ятницю, 14 квітня, суд звільнив з-під варти 74-річного пенсіонера Помпейо Гонсалеса Паскуаля, якого підозрюють у розсиланні листів із вибухівкою іспанським високопосадовцям і оборонній компанії, а також посольству України.

Про це пише з Reuters.

Чоловіка звільнили із застосуванням запобіжних заходів – він має щотижня з'являтися до найближчого суду, не може виїхати з Іспанії, у нього вилучають паспорт, а також він має надати актуальні номер телефону і домашню адресу. Він перебував у в'язниці від січня 2023 року.

Рішення пояснили тим, що ризику втечі Гонсалеса немає, усі важливі слідчі заходи були здійснені, а попередніх судимостей чи інших ознак повторного скоєння злочину з боку пенсіонера правоохоронці також не виявили.

Суддя також взяв до уваги й похилий вік підозрюваного і те, що до нього можуть бути застосовані інші запобіжні заходи.

Чоловіка звинувачують у надсиланні загалом шести листів-бомб у період від 24 листопада по 2 грудня 2022 року до посольств України та США, офісу прем’єр-міністра Педро Санчеса, Міністерства оборони, авіабази та компанії-виробника зброї.

Розсилання листів з вибухівкою в Іспанії

30 листопада 2022-го надійшов пакунок із вибухівкою українському послу в Іспанії Сергію Погорельцеву. Його секретарка викликала охоронця. Тоді постраждав один із співробітників дипвідомства.

Вже 1 грудня стало відомо, що вибухівку також виявили у листах на ім'я іспанського прем'єра Педро Санчеса. Зголом пакунок надійшов до посольства США в Мадриді.

Крім того, посилка з бомбою також була адресована супутниковому центру Євросоюзу. Це ключова установа, яка надає стратегічну інформацію українським військам.

The New York Times з посиланням на високопосадовців у США повідомило, що до розсилання листів-бомб в Іспанії причетна РФ. Зокрема, російська розвідка та ультраправі організації в ЄС.

25 січня на півночі Іспанії поліція заарештувала 74-річного чоловіка за підозрою у надсиланні листів з вибухівкою.

А вже 28 січня суд помістив під варту пенсіонера. Видання La Sexta писало, що затриманий працював чиновником міської ради Віторії, неподалік Міранда-де-Ебро. Він проживав один. Про його приналежність до жодної політичної групи нічого не відомо.

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