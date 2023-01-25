В Іспанії арештували чоловіка, який розсилав листи з вибухівкою (відео)

Затриманий раніше працював у мерії столиці автономного регіону Країна Басків.

У середу, 25 січня, на півночі Іспанії поліція заарештувала 74-річного чоловіка, підозрюваного в тому, що в листопаді минулого року він надіслав кілька листів із легкими вибуховими речовинами до урядового офісу, Міністерства оборони та посольства України і США в Мадриді.

Як повідомляє іспанський телеканал RTVE, наразі він єдиний підозрюваний у цій справі.

Більше інформації про затриманого слідчий суддя має надати в п'ятницю, 27 січня, коли відбуватиметься перший розгляд його справи.

Чоловіка, який перебуває на пенсії, заарештували вранці в місті Міранда-де-Ебро (провінція Бургос). Раніше він працював у мерії міста Віторія, столиці автономного регіону Країна Басків. Пенсіонер живе самотньо.

El presunto autor de las cartas bomba que llegaron con material explosivo a diferentes empresas e instituciones, como la Embajada de #Ucrania en España, hace poco más de un mes, ha sido detenido en #Burgos por la @policia #Tn1Canarias pic.twitter.com/yGPXhLHFr9 — RTVC (@RTVCes) January 25, 2023

На думку слідства, мотивом відправлення листів могла бути підтримка Іспанією України, на яку в лютому минулого року напала російська армія.

Один із листів легко поранив охоронця українського посольства, інші нікому не завдали шкоди.

За даними місцевих ЗМІ, всі листи містили легкий вибуховий матеріал, схожий на той, що використовується в петардах. Пакунки виглядали однаково, а адреси були написані від руки.

Нагадаємо, раніше газета The New York Times із посиланням на джерела в американській розвідці написала, що розсилання вибухових листів наприкінці минулого року в Іспанії керувалася представниками російської військової розвідки ГРУ і здійснювалася прихильниками націоналістичної організації Російський імперський рух.

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