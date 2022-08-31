Категория
Украина
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

В Херсоне раздаются взрывы

Дата публикации
Просмотры
5142
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
В Херсоне раздаются взрывы

Фото: ТСН.ua

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Также появляются сообщения о взрывах в районе Антоновского моста.

Пока нет подтверждения этой информации. Ожидаем официальных сообщений.

Информация уточняется.

Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.

Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.

Напомним, в Херсоне ВСУ метко ударили по расположению кафиров.

Читайте также:

Оккупанты могут сбежать или сдаться в плен – обращение Зеленского за 30 августа

Оккупанты могут сбежать или сдаться в плен – обращение Зеленского за 30 августа

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация