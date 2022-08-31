В Херсоне раздаются взрывы

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.
Также появляются сообщения о взрывах в районе Антоновского моста.
Пока нет подтверждения этой информации. Ожидаем официальных сообщений.
Информация уточняется.
Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.
Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.
Напомним, в Херсоне ВСУ метко ударили по расположению кафиров.
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