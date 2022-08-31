В Херсоне раздаются взрывы

Об этом сообщают корреспонденты Общественного.

Также появляются сообщения о взрывах в районе Антоновского моста.

Пока нет подтверждения этой информации. Ожидаем официальных сообщений.

Информация уточняется.

Если вы не в укрытии, соблюдайте правила двух стен.

Не пренебрегайте личной безопасностью и направляйтесь в укрытие.

Напомним, в Херсоне ВСУ метко ударили по расположению кафиров.

Читайте также:

Оккупанты могут сбежать или сдаться в плен – обращение Зеленского за 30 августа