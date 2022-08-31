У Херсоні лунають вибухи

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.
Також з'являються повідомлення про вибухи в районі Антонівського мосту.
Наразі немає підтвердження цієї інформації. Очікуємо на офіційні повідомлення.
Інформація уточнюється.
Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.
Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.
Нагадаємо, в Херсоні ЗСУ влучно вдарили по розташуванню окупантів.
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