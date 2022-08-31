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У Херсоні лунають вибухи

Дата публікації
Перегляди
8253
Час на прочитання
1 хв
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У Херсоні лунають вибухи

Фото: ТСН.ua

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Також з'являються повідомлення про вибухи в районі Антонівського мосту. 

Наразі немає підтвердження цієї інформації. Очікуємо на офіційні повідомлення.

Інформація уточнюється.

Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Нагадаємо, в Херсоні ЗСУ влучно вдарили по розташуванню окупантів.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
8253
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