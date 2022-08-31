У Херсоні лунають вибухи

Про це повідомляють кореспонденти Суспільного.

Також з'являються повідомлення про вибухи в районі Антонівського мосту.

Наразі немає підтвердження цієї інформації. Очікуємо на офіційні повідомлення.

Інформація уточнюється.

Якщо ви не в укритті, дотримуйтесь правила двох стін.

Не нехтуйте особистою безпекою і прямуйте в укриття.

Нагадаємо, в Херсоні ЗСУ влучно вдарили по розташуванню окупантів.

Читайте також:

Окупанти можуть втекти або здатися в полон – звернення Зеленського за 30 серпня