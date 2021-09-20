В Херсоне водитель наехала на мать с ребенком

В Херсоне водитель наехала на мать с ребенком

Пострадавших доставили в больницу.

В Херсоне водитель автомобиля наехала на двух пешеходов: женщину и ее 8-летнего сына. Травмированные сейчас в больнице.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Авария произошла на улице Перекопской. Мать с ребенком шли по нерегулируемому пешеходному переходу.

За нарушение правил безопасности дорожного движения полиция открыла уголовное производство. Водителю может грозить штраф от 3400 грн до 8500, или арест от 6 месяцев, или ограничение свободы до трех лет.

Напомним, в Николаеве возле дома № 20 по ул. Степной неизвестный водитель автомобиля "Славута" светло-зеленого цвета совершил наезд на 11-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребенок от полученных телесных повреждений скончалась по дороге в больницу.

В Мариуполе мужчина сбил человека и вылетел из дороги

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку