У Херсоні водійка наїхала на матір з дитиною

У Херсоні водійка наїхала на матір з дитиною

Постраждалих доправили до лікарні.

У Херсоні водійка автомобіля наїхала на двох пішоходів: жінку та її 8-річного сина. Травмовані наразі у лікарні.

Про це повідомляє поліція Херсонської області.

Аварія сталася на вулиці Перекопській. Мати з дитиною йшли нерегульованим пішохідним переходом.

За порушення правил безпеки дорожнього руху поліція відкрила кримінальне провадження. Водійці може загрожувати штраф від 3 400 грн до 8 500, або арешт від 6 місяців, або обмеження волі до трьох років.

Нагадаємо, у Миколаєві біля будинку № 20 по вул. Степовій невідомий водій автомобіля "Славута" світло-зеленого кольору здійснив наїзд на 11-річну дівчинку, яка перетинала проїзну частину по нерегульованому пішоходному переходу. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла дорогою до лікарні.

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