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В Хмельницком в ДТП погиб военный: еще два человека травмированы

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Хмельницком в ДТП погиб военный: еще два человека травмированы

Водитель наехал на троих пешеходов / Фото: Национальная полиция Хмельницкой области

Водитель на пешеходном переходе наехал на трех человек: работницу полиции и двух военнослужащих.

В Хмельницком в результате ДТП погиб военнослужащий. Еще два человека — работница полиции и еще один военнослужащий — были трамированы.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

По словам правоохранителей, водитель автомобиля "Опель" на пешеходном переходе наехал на трех человек: 31-летнюю сотрудницу полиции и двух 45-летних военнослужащих.

В результате аварии один из военных погиб. Двух других пострадавших доставили в больницу. Водитель был задержан.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области столкнулись бус и грузовик. В этом жутком ДТП погиб военный, еще двое — травмированы.

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Дата публикации
Просмотры
344
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