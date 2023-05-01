В Хмельницком в ДТП погиб военный: еще два человека травмированы

Водитель на пешеходном переходе наехал на трех человек: работницу полиции и двух военнослужащих.

В Хмельницком в результате ДТП погиб военнослужащий. Еще два человека — работница полиции и еще один военнослужащий — были трамированы.

Об этом сообщает полиция Хмельницкой области.

По словам правоохранителей, водитель автомобиля "Опель" на пешеходном переходе наехал на трех человек: 31-летнюю сотрудницу полиции и двух 45-летних военнослужащих.

В результате аварии один из военных погиб. Двух других пострадавших доставили в больницу. Водитель был задержан.

Ранее сообщалось, что в Ровенской области столкнулись бус и грузовик. В этом жутком ДТП погиб военный, еще двое — травмированы.

Читайте также: