Мобилизация в Украине: когда студенты теряют право на отсрочку

Когда отсрочка бездействует даже для тех, кто учится на дневной форме обучения.

Во время общей мобилизации в Украине студенты, аспиранты и докторанты имеют отсрочку от мобилизации на время обучения, однако есть условия, в которых студенты могут быть мобилизованы.

Так, в тексте статьи 23 Закона о мобилизационной подготовке и мобилизации говорится о праве на отсрочку лиц, получающих образование во время дневной формы обучения.

"Соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, которые учатся по дневной или дуальной формам получения образования", ― говорится в законе.

Кого не мобилизуют во время учебы

Мужчины и женщины, получающие высшее и высшее образование на дневной форме, не могут быть мобилизованы.

Учащиеся и студенты профессионально-технических училищ и колледжей;

студенты колледжей, университетов, институтов, академий;

аспиранты и докторанты исследовательских учреждений, учреждений высшего образования ІІІ-ІV уровней аккредитации, которые получили право на обучение аспирантов и докторантов;

ассистенты-стажеры.

Кого могут мобилизовать во время учебы

Отсрочка для студентов во время мобилизации в 2023 году касается только тех, кто учится на дневной или дуальной форме обучения. На заочников отсрочка не распространяется. В основном это касается студентов вузов, потому что в аспирантуре и докторантуре нет заочной формы обучения.

Более того, есть условия, при которых отсрочка не действует для всех студентов, даже если у них дневная форма обучения. Следовательно, мобилизовать студентов могут :

после окончания колледжа, до поступления в университет;

после окончания бакалавриата до поступления на магистратуру;

после окончания ВУЗов до поступления на аспирантуру и соответственно перед поступлением на докторантуру.

Лица, которые проходят обучение в такой форме или получили повестки в этот период и были доставлены в ТЦК, могут быть мобилизованы согласно законам Украины.

Мобилизация студентов 2023 года: как записаться добровольцем

Также студент может добровольно мобилизоваться даже если у него есть отсрочка от мобилизации. В этом случае можно обратиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки, написать заявление о желании стать добровольцем.

Пока в Украине не мобилизуют лиц от 18 до 27 лет, однако предлагают добровольцам подписывать контракт с ВСУ.

После написания заявления студентом, ТЦК посылает сообщение в его учебное заведение, и он автоматически, без заявления студента, предоставляет ему академический отпуск на время службы.

Что делать, если студент не готов к мобилизации в 2023 году

Если студент не желает быть мобилизованным, во время получения повестки ему необходимо в военкомате подать справку об учебе.

Напомним, что с февраля 2022 года в Украине действует всеобщая мобилизация. В настоящее время военные могут выдавать повестки в публичных местах.

Также добавим, что медицинской комиссией может быть вынесено одно из трех постановлений о потенциальных мобилизованных с ограниченной годностью.

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