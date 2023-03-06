Мобілізація в Україні: коли студенти втрачають право на відтермінування

Коли відтермінування не діє навіть для тих, хто вчиться на денній формі навчання.
Під час загальної мобілізації в Україні студенти, аспіранти та докторанти мають відтермінування від мобілізації на час навчання, однак є умови, у разі яких студенти можуть бути мобілізовані.
Так, у тексті статті 23 Закона про мобілізаційну підготовку і мобілізацію йдеться про право на відстрочення осіб, які здобувають освіту під час денної форми навчання.
"Здобувачі професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, асистенти-стажисти, аспіранти та докторанти, які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти", ― йдеться у законі.
Кого не мобілізують під час навчання
Чоловіки та жінки, які отримують передвищу та вищу освіту на денній формі, не можуть бути мобілізовані.
- Учні та студенти професійно-технічних училищ та коледжів;
- студенти коледжів, університетів, інститутів, академій;
- аспіранти і докторанти дослідницьких установ, закладів вищої освіти ІІІ-ІV рівнів акредитації, які отримали право на навчання аспірантів та докторантів;
- асистенти-стажисти.
Кого можуть мобілізувати під час навчання
Відтермінування для студентів під час мобілізаці в 2023 році стосується лише тих, хто навчається на денній чи дуальній формі навчання. На заочників відстрочка не поширюється. В основному, це стосується студентів ВНЗ, тому що в аспірантурі та докторантурі немає заочної форми навчання.
Ба більше, є умови, за яких відстрочка не діє для всіх студентів, навіть якщо в них денна форма навчання. Тож, мобілізувати студентів можуть:
- після закінчення коледжу, до вступу в університет;
- після закінчення бакалаврату до вступу на магістратуру;
- після закінчення ВНЗ до вступу на аспірантуру і відповідно перед вступом на докторантуру.
Особи, які проходять навчання у такій формі або отримали повістки в цей період і були доставлені до ТЦК можуть бути мобілізовані згідно із законами України.
Мобілізація студентів 2023: як записатися добровольцем
Також студент може добровільно мобілізуватися навіть, якщо в нього є відтермінування від мобілізації. У цьому разі можна звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, написати заяву про бажання стати добровольцем.
Наразі в Україні не мобілізують осіб від 18 до 27 років, проте пропонують добровольцям підписувати контракт із ЗСУ.
Після написання заяви студентом, ТЦК надсилає повідомлення до його навчального закладу, і він автоматично, без заяви студента, надає йому академічну відпустку на час служби.
Що робити, якщо студент не готовий до мобілізації в 2023 році
Якщо студент не бажає бути мобілізованим, під час отримання повістки йому необхідно у військкоматі подати довідку про навчання.
Нагадаємо, що від лютого 2022 року в Україні діє загальна мобілізація. Наразі військові можуть видавати повістки в публічних місцях.
Також додамо, що медичною комісією може бути винесена одна з трьох постанов щодо потенційних мобілізованих з обмеженою придатністю.
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