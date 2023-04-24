В Киеве пьяный водитель на Audi покалечил нацгвардейца: что ему грозит

В Киеве нетрезвый водитель сбил на дороге нацгвардейца. ДТП произошло на столичной Борщаговке 21 апреля. Как сообщают очевидцы, водитель Audi ехал на высокой скорости. Возможно хотел успеть до начала комендантского часа, потому что сбил военного за 5 минут до его начала.

В настоящее время военный находится с переломами в больнице. Люди призывают правоохранительные органы разобраться с горе-водителем.

Как пояснили сайту ТСН.ua в полиции Киева, водитель 1987 года задержан. Там подтверждают, что пострадал военнослужащий НГУ.

"Начато уголовное производство по ст. 286-1 ч 1 УКУ — нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии опьянения", — сообщили нам в полиции Киева.

Ему грозит лишение свободы сроком до трех лет и лишение права управлять транспортными средствами — от 3 до 5 лет.

Напомним, ранее в Сети опубликовали видео, как автомобиль в Киеве на скорости влетает в блокпост и сбивает нацгвардейца.

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