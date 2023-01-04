В Карпатах - снег и мороз: зимнее фото с горы Пип Иван

В горах пасмурно.
В украинских Карпатах 4 января - снежно и морозно: температура воздуха в высокогорье опустилась до -5 градусов.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"На горе Пип Иван Черногорский облачно, туман, ветер западный, 5 м/с, температура воздуха -5°С", — говорится в сообщении.
Напомним, в Киеве в начале 2023-го держится теплая погода, что совершенно не свойственно для января. По словам специалистов, сейчас на улице погода, свойственная для середины апреля. В Киеве заметили бабочек и цветущую сакуру.
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