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В Карпатах - снег и мороз: зимнее фото с горы Пип Иван

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
776
Время на прочтение
1 мин
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В Карпатах - снег и мороз: зимнее фото с горы Пип Иван

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

В горах пасмурно.

В украинских Карпатах 4 января - снежно и морозно: температура воздуха в высокогорье опустилась до -5 градусов.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"На горе Пип Иван Черногорский облачно, туман, ветер западный, 5 м/с, температура воздуха -5°С", — говорится в сообщении.

© facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост
Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, в Киеве в начале 2023-го держится теплая погода, что совершенно не свойственно для января. По словам специалистов, сейчас на улице погода, свойственная для середины апреля. В Киеве заметили бабочек и цветущую сакуру.

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Дата публикации
Просмотры
776
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