У Карпатах - сніг та мороз: зимове фото з гори Піп Іван

В горах хмарно.
В українських Карпатах 4 січня - сніжно та морозно: температура повітря на високогір'ї опустилася до -5 градусів.
Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.
"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західний, 5 м/с., температура повітря -5°С", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Києві на початку 2023-го тримається тепла погода, що абсолютно не властиво для січня. За словами спеціалістів, зараз на вулиці погода, яка властива для середині квітня. У Києві помітили метеликів та квітучу сакуру.
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