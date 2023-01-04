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У Карпатах - сніг та мороз: зимове фото з гори Піп Іван

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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У Карпатах - сніг та мороз: зимове фото з гори Піп Іван

Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

В горах хмарно.

В українських Карпатах 4 січня - сніжно та морозно: температура повітря на високогір'ї опустилася до -5 градусів.

Про це повідомив Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост.

"На горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман, вітер західний, 5 м/с., температура повітря -5°С", - йдеться у повідомленні. 

© facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
Фото: facebook/Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Нагадаємо, у Києві на початку 2023-го тримається тепла погода, що абсолютно не властиво для січня. За словами спеціалістів, зараз на вулиці погода, яка властива для середині квітня. У Києві помітили метеликів та квітучу сакуру.

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Дата публікації
Перегляди
994
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