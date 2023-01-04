Сховатися за кордоном стане важче: Кабмін врегулював порядок виїзду чоловіків за кордон

Згідно з постановою №1487 Кабінетів міністрів України затверджено новий Порядок організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Відтепер закордонні дипломатичні установи України проводитимуть таку роботу з резервістами за кордоном:

Інформуватимуть громадян, які перебувають на тимчасовому консульському обліку та досягли призовного віку і не мають відстрочки або не звільнені від призову на строкову військову службу, про початок чергового призову громадян України на строкову військову службу.

Сприятимуть поверненню військовозобов’язаних та резервістів в Україну в разі проведення мобілізації та у воєнний час.

та у воєнний час. Повідомлятимуть у 7-иденний строк з дня взяття на консульський облік або зняття з нього про призовників.

Вестимуть військовий облік призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Постановою передбачається, що зняття з військового обліку призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які виїжджають за кордон на строк понад три місяці, здійснюється після особистого прибуття їх до відповідного районного (міського) територіального центру комплектування та соціальної підтримки, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки з документами, що підтверджують виїзд за кордон.

Призовники, військовозобов’язані та резервісти, які виїжджають за кордон на строк до трьох місяців, з військового обліку не знімаються.

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