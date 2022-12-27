Для чого вручають повістки на вулиці: роз'яснення ЗСУ

Кому і для чого вручають повістки на вулиці, читайте в матеріалі ТСН.ua

Про причину вручення повісток на вулиці розповів начальник управління персоналом штабу командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач.

Оскільки чоловіки, зазвичай, майже ніколи не повідомляють територіальні центри комплектування про зміни, що відбуваються у їхньому житті, яку освіту вони здобули, куди переїхали, коли побралися, розлучилися чи з'явилися діти, Міністерство оборони України самостійно збирає та актуалізує дані щодо військовозобов'язаних.

Для цього і роздають повістки на вулицях, у громадських місцях. Вручати повістки за домашніми адресами малоефективно,- зазначає Роман Горбач, тому що люди не відчиняють двері. "Саме тому начальники територіальних центрів обирають місця, де багато людей".

Легко це зробити у випадку, коли порушується громадський порядок, наприклад, комендантська година, що не означає, що чоловіки, яким вручать повістки, будуть обов'язково призвані до ЗСУ. У 95% це робиться для того, щоб уточнити військово-облікові дані людини. Потім він повертається до дому, підкреслив військовий.

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