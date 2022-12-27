Для чего вручают повестки на улице: разъяснение ВСУ

Кому и зачем вручают повестки на улице, читайте в материале ТСН.ua

О причине вручения повесток по улице рассказал начальник управления персоналом штаба командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач.

Поскольку мужчины обычно почти никогда не сообщают территориальным центрам комплектования об изменениях, происходящих в их жизни, какое образование они получили, куда переехали, когда поженились, развелись или появились дети, Министерство обороны Украины самостоятельно собирает и актуализирует данные о военнообязанных.

Для этого и раздают повестки на улицах, в общественных местах. Вручать повестки по домашним адресам малоэффективно, — отмечает Роман Горбач, потому что люди не открывают дверь. "Именно поэтому начальники территориальных центров выбирают места, где много людей".

Легко это сделать в случае, когда нарушается общественный порядок, например комендантский час, что не означает, что мужчины, которым вручат повестки, будут обязательно призваны в ВСУ. В 95% это делается для того, чтобы уточнить военно-учетные данные человека. Затем он возвращается домой, подчеркнул военный.

Читайте также: