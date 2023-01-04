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Спрятаться за границей станет труднее: Кабмин урегулировал порядок выезда мужчин за границу

Автор
Анна НосоваАнна Носова
Дата публикации
Просмотры
1387
Время на прочтение
2 мин
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Спрятаться за границей станет труднее: Кабмин урегулировал порядок выезда мужчин за границу

Военнообязанные за границей

Кабмин урегулировал порядок выезда мужчин за границу

Согласно постановлению №1487 Кабинетов министров Украины утвержден новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов.

Теперь зарубежные дипломатические учреждения Украины будут проводить такую работу с резервистами за рубежом:

  • Информировать граждан, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста и не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу.
  • Содействовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время.
  • Сообщать в 7-дневный срок со дня взятия на консульский учет или снятия с него о призывниках.
  • Будут вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов.

Постановлением предусматривается, что снятие с военного учета призывников, военнообязанных и резервистов, выезжающих за границу сроком более трех месяцев, осуществляется после личного прибытия их в соответствующий районный (городской) территориальный центр комплектования и социальной поддержки, орган СБУ, подразделение Службы внешней разведки с документами, подтверждающими выезд за границу.

Призывники, военнообязанные и резервисты, выезжающие за границу сроком до трех месяцев, с военного учета не снимаются.

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Дата публикации
Просмотры
1387
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