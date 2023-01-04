Скільки нових ракет РФ здатна виробляти щомісяця – у ГУР назвали цифри

Для атаки на цивільну інфраструктуру Росія запускає по Україні залишки Х-101 та "Калібрів", старі Х-22, іранські дрони, ЗРК С-300, які, як правило, призначені саме для збиття інших повітряних цілей.

Щомісяця Росія може виробляти близько 50 нових високоточних ракет "Калібр" та Х-101 для масованих ударів по містах України.

Про це у інтерв'ю "РБК-Україна" розповів представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький.

"За нашими оцінками, вони зараз можуть виготовляти приблизно 30 одиниць Х-101 за місяць. Якщо говорити про "Калібри", то ми рахуємо 15-20 штук на місяць", - сказав Скібіцький.

Він також зазначив, що росіяни мають орієнтовно 160 одиниць ракет Х-22 – це які можуть застосовуватися, адже це стара ракета, вона потребує обслуговування, можливо, ремонту, заправки рідкісним паливом тощо.

Представник ГУР пояснив, що "Калібрів" – крилатих ракет морського базування у росіян є приблизно 60 і виробляють, їх не дуже багато – максимум 20 на місяць.

"І їм же потрібно поповнювати свої запаси. Цим, до речі, і пояснюється те, чому зараз знаходять багато уламків ракет, що були виготовлені 2022 року, зокрема в третьому кварталі. Це каже про те, що вони зразу з виробництва йдуть до військ", - зазначив він.

Масовані ракетні удари по Україні

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповів, що у Росії є запаси ракет на ще два масованих удари по території України.

Також, за його словами, Росія не прораховувала те, що війна буде тривати певний час і застосовувала дуже значні обсяги боєприпасів одразу.

Колишній голова Луганської військово-цивільної адміністрації Георгій Тука вважає, що найближчим часом не варто сподіватися на закінчення ракетних атак РФ. За його словами, РФ попри санкції продовжує виробляти 40-80 ракет на місяць. Такої такої кількості ракетдостатньо, аби росіяни щомісяця могли завдавати два удари.

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