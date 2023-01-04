Виїзд з України: на яких західних кордонах сьогодні утворились черги

Черг не зафіксовано лише на кордонах з Румунією та Молдовою.

Сьогодні, 4 січня, на західних кордонах України у чергах стоятьдесятки авто. Черги утворились на пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.

Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.

Станом на 09:00 годину черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:

Республіка Польща:

"Устилуг" - 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Угринів" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);

"Краківець" - 0 л/а, 8 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);

"Шегині" - 0 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).

Словацька Республіка:

"Малий Березний" - 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);

"Ужгород" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).

Угорщина:

"Тиса" - 10 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).

Водночас на кордонах з Румунією та Молдовою тягучок не зафіксовано.

Інформацію про стан черг на пунктах пропуску на в'їзд до України з територій сусідніх країни можна дізнатися тут.

Українці за кордоном

Від початку повномасштабного наступу Росії з України виїхало понад 14,5 мільйона громадян, з них – щонайменше 11,7 млн вирушили до країн Євросоюзу.

7,7 млн зареєстровані в Європі як отримувачі тимчасового захисту.

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