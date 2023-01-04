Виїзд з України: на яких західних кордонах сьогодні утворились черги

Черг не зафіксовано лише на кордонах з Румунією та Молдовою.
Сьогодні, 4 січня, на західних кордонах України у чергах стоятьдесятки авто. Черги утворились на пунктах пропуску з Польщею, Словаччиною та Угорщиною.
Про це повідомляється на сторінці Західного регіонального управління Держприкордонслужби у Facebook.
Станом на 09:00 годину черги на кордонах із сусідніми державами, на виїзд з України, зафіксовано в таких пунктах пропуску:
Республіка Польща:
- "Устилуг" - 60 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Угринів" - 20 л/а, 0 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється лише на вихід з метою евакуації);
- "Краківець" - 0 л/а, 8 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється);
- "Шегині" - 0 л/а, 2 автобусів, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках).
Словацька Республіка:
- "Малий Березний" - 10 л/а, 0 пішоходів (пропуск пішоходів здійснюється у обох напрямках);
- "Ужгород" - 10 л/а, 0 автобусів (пропуск пішоходів не здійснюється).
Угорщина:
- "Тиса" - 10 л/а, 0 автобусів; (пропуск пішоходів не здійснюється).
Водночас на кордонах з Румунією та Молдовою тягучок не зафіксовано.
Інформацію про стан черг на пунктах пропуску на в'їзд до України з територій сусідніх країни можна дізнатися тут.
Українці за кордоном
Від початку повномасштабного наступу Росії з України виїхало понад 14,5 мільйона громадян, з них – щонайменше 11,7 млн вирушили до країн Євросоюзу.
7,7 млн зареєстровані в Європі як отримувачі тимчасового захисту.
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