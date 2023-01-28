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В Карпатах ударил мороз: атмосферное зимнее фото с Пип Иван

Автор
Елена КапникЕлена Капник
Дата публикации
Просмотры
1459
Время на прочтение
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В Карпатах ударил мороз: атмосферное зимнее фото с Пип Иван

Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

На высокогорье облачно.

В Карпатах лежит снег. На горе Поп Иван Черногорский мороз. В субботу, 28 января, температура опустилась до 12 градусов.

Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.

"По состоянию на 10:00 28 января на горе Пип Иван Черногорский облачно. Ветер восточный 6 м/с. Температура воздуха -12°С", — говорится в сообщении ревальщиков.

Гора Пип Иван 28 января. / © facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост
Гора Пип Иван 28 января. / Фото: facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Напомним, синоптики сообщали, что 28 января в Украине местами немного заснежит. Ночью будет мороз. Впрочем, днем в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +6.

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Дата публикации
Просмотры
1459
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