В Карпатах ударил мороз: атмосферное зимнее фото с Пип Иван

На высокогорье облачно.
В Карпатах лежит снег. На горе Поп Иван Черногорский мороз. В субботу, 28 января, температура опустилась до 12 градусов.
Об этом сообщил Черногорский горный поисково-спасательный пост.
"По состоянию на 10:00 28 января на горе Пип Иван Черногорский облачно. Ветер восточный 6 м/с. Температура воздуха -12°С", — говорится в сообщении ревальщиков.
Напомним, синоптики сообщали, что 28 января в Украине местами немного заснежит. Ночью будет мороз. Впрочем, днем в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до +6.
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