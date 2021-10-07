В Карпатах ударил мороз и поднялся сильный ветер

Ветер юго-восточный с порывами в 12-13 метров в секунду.
В Карпатах температура воздуха опустилась ниже нуля градусов. Ветер с порывами до 13 метров в секунду.
Об этом сообщили в Черногорском горном поисково-спасательном посту.
Как стало известно, на горе Пип Иван Черногорский температура воздуха утром 7 октября опустилась до двух градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный с порывами в 12-13 метров в секунду. Безоблачно.
В целом, в некоторых регионах Украины синоптики объявили штормовое предупреждение.
По данным Укргидрометцентра 7 октября в большинстве западных и юго-восточных областей ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, "желтый".