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В Карпатах ударил мороз и поднялся сильный ветер

В Карпатах ударил мороз и поднялся сильный ветер

facebook/Черногорский горный поисково-спасательный пост

Ветер юго-восточный с порывами в 12-13 метров в секунду.

В Карпатах температура воздуха опустилась ниже нуля градусов. Ветер с порывами до 13 метров в секунду.

Об этом сообщили в Черногорском горном поисково-спасательном посту.

Как стало известно, на горе Пип Иван Черногорский температура воздуха утром 7 октября опустилась до двух градусов ниже нуля. Ветер юго-восточный с порывами в 12-13 метров в секунду. Безоблачно.

В целом, в некоторых регионах Украины синоптики объявили штормовое предупреждение.

По данным Укргидрометцентра 7 октября в большинстве западных и юго-восточных областей ожидается сильный ветер с порывами до 15-20 метров в секунду. Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, "желтый".

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