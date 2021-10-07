У Карпатах вдарив мороз і здійнявся сильний вітер

Вітер південно-східний з поривами в 12—13 метрів на секунду.
У Карпатах температура повітря опустилася нижче нуля градусів. Вітер з поривами до 13 метрів на секунду.
Про це повідомили в Чорногорському гірському пошуково-рятувальному посту.
Як стало відомо, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря вранці 7 жовтня опустилася до двох градусів нижче нуля. Вітер південно-східний з поривами в 12—13 метрів на секунду. Безхмарно.
Загалом, у деяких регіонах України синоптики оголосили штормове попередження.
За даними Укргідрометцентру 7 жовтня у більшості західних та південно-східних областей очікується потужний вітер із поривами до 15—20 метрів на секунду. Через негоду оголошено I рівень небезпечності, "жовтий".