У Карпатах вдарив мороз і здійнявся сильний вітер

У Карпатах вдарив мороз і здійнявся сильний вітер

Вітер південно-східний з поривами в 12—13 метрів на секунду.

У Карпатах температура повітря опустилася нижче нуля градусів. Вітер з поривами до 13 метрів на секунду.

Про це повідомили в Чорногорському гірському пошуково-рятувальному посту.

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Як стало відомо, на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря вранці 7 жовтня опустилася до двох градусів нижче нуля. Вітер південно-східний з поривами в 12—13 метрів на секунду. Безхмарно.

Загалом, у деяких регіонах України синоптики оголосили штормове попередження.

За даними Укргідрометцентру 7 жовтня у більшості західних та південно-східних областей очікується потужний вітер із поривами до 15—20 метрів на секунду. Через негоду оголошено I рівень небезпечності, "жовтий".

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