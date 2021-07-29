В Карпатах в трех туристов попала молния: подробности

Работники ДСНС проводят спасательную операцию.
В Карпатах во время прохождения маршрута в районе гора Круглая Боржавского хребта в 3 туристов попала молния.
Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Инцидент произошел 29 июля в 13:00, когда группа из 8 туристов проходила горным маршрутом. Внезапно в 3 туристов попала молния. Работники ГСЧС начали спасательную операцию.
"Для проведения поисково-спасательных работ на спецтехнике отправились специалисты Воловецкой горной поисково-спасательной группы. В 16:16 пострадавшие были найдены. После оказания им первой помощи спасатели доставят их до Межгорье, где передадут под опеку медиков", — сообщили спасатели.
Напомним, в горах Норвегии две сестры погибли в результате удара молнии.