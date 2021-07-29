В Карпатах в трех туристов попала молния: подробности

В Карпатах в трех туристов попала молния: подробности

Работники ДСНС проводят спасательную операцию.

В Карпатах во время прохождения маршрута в районе гора Круглая Боржавского хребта в 3 туристов попала молния.

Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Также читайте На Закарпатье молния сожгла базу отдыха: фото

Инцидент произошел 29 июля в 13:00, когда группа из 8 туристов проходила горным маршрутом. Внезапно в 3 туристов попала молния. Работники ГСЧС начали спасательную операцию.

"Для проведения поисково-спасательных работ на спецтехнике отправились специалисты Воловецкой горной поисково-спасательной группы. В 16:16 пострадавшие были найдены. После оказания им первой помощи спасатели доставят их до Межгорье, где передадут под опеку медиков", — сообщили спасатели.

Напомним, в горах Норвегии две сестры погибли в результате удара молнии.

Новости Украины: молния подожгла школу в Ровенской области

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку