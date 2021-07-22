В Киеве грабительницу банка с игрушечным пистолетом взяли под стражу

Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемого.

В Киеве 23-летнюю женщину, которая ограбила банк на Оболони, угрожая игрушечным пистолетом, взяли под стражу.

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Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры Киева



Соответствующее ходатайство предоставила в суд Оболонская окружная прокуратура Киева. 23-летней местной жительнице, которая подозреваются в разбойном нападении на банк, захвате заложников и повреждении имущества, избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права выхода под залог.

"Следствие в уголовном производстве по подозрению женщины в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 187, ч. 1 ст. 147, ч. 2 ст. 194 УК Украины, продолжается. Решается вопрос о проведении судебно-психиатрической экспертизы в отношении подозреваемого ", — отметили в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что девушка совершила нападение на помещение банка на улице Автозаводской. Перед этим она бросила подожженную бутылку с жидкостью. Далее, угрожая пистолетом, который оказался игрушечным, унесла 15 000 гривен, а после этого женщина пыталась убежать, взяв в заложники 35-летнюю посетительницу банка.

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