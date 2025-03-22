В Киеве и шести областях Украины объявлен I уровень опасности

В воскресенье, 23 марта, в Киеве в шести областях Украины ожидаются опасные метеорологические явления.

Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометеорологического центра.

По прогнозам, на территории Киевской области будет облачно с прояснениями, без осадков. Ветер юго-восточный, порывы до 15-20 м/с.

Температура днем в Киеве составит 11-13 тепла, а в области — от 9 до 14 тепла. Ночью температура в Киеве ожидается на уровне 1-3° тепла, в Киевской области — от 4° тепла до 1° мороза.

Днем в Ровенской, Житомирской, Киевской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях ожидаются порывы ветра 15-20 м/с.

По данным синоптиков, уровень опасности (желтый) указывает на возможное усложнение работы энергетических, строительных и коммунальных предприятий, а также влияние на движение транспорта из-за порывов сильного ветра.

Напомним, ранее мы писали о том, когда в Украине снова будет прохладная погода.

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