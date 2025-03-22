У Києві та шістьох областях України оголошено І рівень небезпеки

У неділю, 23 березня, у Києві шістьох областях України очікуються небезпечні метеорологічні явища.

Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометеорологічного центру.

За прогнозами, на території Київщини буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південно-східний, з поривами до 15-20 м/с.

Температура вдень в Києві становитиме 11-13° тепла, а в області — від 9 до 14° тепла. Вночі температура в Києві очікується на рівні 1-3° тепла, на Київщині — від 4° тепла до 1° морозу.

Окрім того, вдень у Рівненській, Житомирській, Київській, Хмельницькій, Вінницькій та Чернівецькій областях очікуються пориви вітру 15-20 м/с.

За даними синоптиків, І рівень небезпеки (жовтий) вказує на можливе ускладнення роботи енергетичних, будівельних та комунальних підприємств, а також вплив на рух транспорту через пориви сильного вітру.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, коли в Україні знов буде прохолодна погода.

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