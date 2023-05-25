В Киевской области есть угроза атаки БпЛА – ОВА

В ночь на четверг, 25 мая, жителей Киевской области предупредили об угрозе атаки БпЛА.

Силы ПВО уже работают, отмечают в Киевской ОВА.

Местных призвали позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

В Киевской городской военной администрации отметили, что защитники неба уже работают на подступах к столице.

Напомним, вечером 24 мая прозвучали сирены в ряде регионов Украины.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Ирана, власть которого присылает россиянам дроны-камикадзе Shahed для террора мирного украинского населения.