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В Киевской области есть угроза атаки БпЛА – ОВА

Автор
Игорь БережанскийИгорь Бережанский
Дата публикации
Просмотры
2410
Время на прочтение
1 мин
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В Киевской области есть угроза атаки БпЛА – ОВА

Силы ПВО работают в Киевской области ночью 25 мая / Фото: ТСН.ua

Силы ПВО уже работают.

В ночь на четверг, 25 мая, жителей Киевской области предупредили об угрозе атаки БпЛА.

Силы ПВО уже работают, отмечают в Киевской ОВА.

Местных призвали позаботиться о собственной безопасности и находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

В Киевской городской военной администрации отметили, что защитники неба уже работают на подступах к столице.

Напомним, вечером 24 мая прозвучали сирены в ряде регионов Украины.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к народу Ирана, власть которого присылает россиянам дроны-камикадзе Shahed для террора мирного украинского населения.

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Дата публикации
Просмотры
2410
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