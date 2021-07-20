В Коростене спасают пенсионеров, которые попали под поезд

На железнодорожном переезде есть шлагбаум и световая сигнализация.

В Коростене Житомирской области медики борются за жизнь двух пенсионеров, которые попали под поезд.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 20 июля.

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По предварительной информации, мужчина и женщина переходили пути на железнодорожном переезде. Там есть шлагбаум и световая сигнализация. Вероятно, пенсионеры пытались перейти пути к тому, как поедет поезд, но не успели. Женщину госпитализировали в хирургическое отделение, а мужчина попал в реанимацию.

За три последних дня это уже второй несчастный случай на железной дороге Коростеня. Ранее под поезд также на переходе попал 70-летний мужчина. Свидетели говорят, когда он заметил, что на него движется поезд, будто застыл и не смог сдвинуть с места. От удара он погиб. Обстоятельства обеих трагедий на железной дороге Коростеня расследует полиция.

Новости Украины: в Коростене борются за жизнь двух пенсионеров, которые попали под поезд

Как сообщалось, в Одесской области женщина бросилась под поезд. От полученных травм пострадавшая, личность которой сейчас устанавливается, погибла на месте. По словам машиниста, увидев рядом с путями женщину, он подал звуковой сигнал и и отошла в сторону. Но только поезд приблизился, она бросилась под него.

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