В Кременчуге 11-летний мальчик избил 9-летнюю девочку

Потеприлу доставили в больницу.

В Кременчуге Полтавской области 11-летний мальчик избил 9-летнюю девочку. Последнюю после избиения в больницу забрали медики скорой.

Об этом сообщает Кременчугская газета.

Событие состоялось 30 июня в Кременчуге в парке Воинов-интернационалистов. 11-летний мальчик набросился с кулаками 9-летнюю девочку. Об этом случае в соцсетях сообщили очевидцы.

Известно, что пострадавшую доставили в детскую больницу Кременчуга. У девочки медики диагностировали множественные подкожные гематомы ног, рук, запястных суставов, грудной клетки.

Врачи осмотрели ребенка и после этого ее родные забрали домой.

По факту данного события внесены сведения в Единый реестр досудебных решений по признакам статьи 125 УК Украины (умышленные легкие телесные повреждения).

Напомним, что в Самарском районе Днепра трое наркозависимых избили 15-летнего подростка. За парня вступилась прохожая и вызвала полицию.

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