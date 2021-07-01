У Кременчуці 11-річний хлопчик побив 9-річну дівчинку

Потепрілу доправили до лікарні.
У Кременчуці Полтавської області 11-річний хлопчик відлупцював 9-річну дівчинку. Останню після побиття до лікарні забрали медики швидкої.
Про це повідомляє Кременчуцька газета.
Подія сталася 30 червня у Кременчуці в парку Воїнів-інтернаціоналістів. 11-річний хлопчик накинувся з кулаками 9-річну дівчинку. Про цей випадок в соцмережах повідомили очевидці.
Відомо, що постраждалу доставили в дитячу лікарню Кременчука. У дівчинки медики діагностували множинні підшкірні гематоми ніг, рук, зап'ястних суглобів, грудної клітини.
Лікарі оглянули дитину і після цього її рідні забрали додому.
За фактом події внесено відомості в Єдиний реєстр досудових рішень за ознаками статті 125 КК України (умисні легкі тілесні ушкодження).
Нагадаємо, що у Самарському районі Дніпра троє наркозалежних відлупцювали 15-річного підлітка. За хлопця вступилася перехожа і викликала поліцію.