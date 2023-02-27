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В Кривом Роге столкнулись Dodge и "Жигули": погибли два человека

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
667
Время на прочтение
1 мин
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В Кривом Роге столкнулись Dodge и "Жигули": погибли два человека

Фото: ГУ ГСЧС в Днепропетровской области

Погибли мужчины 50 и 47 лет.

Утром 27 февраля в Кривом Роге столкнулись автомобили Dodge Ram и ВАЗ-2104. В ДТП погибли два человека — водитель и пассажир "Жугулей". Еще один человек выжил.

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

Лобное столкновение произошло около девяти утра в Центрально-Городском районе, на автодороге, соединяющей Кривой Рог и Николаев. Спасатели достали из разбитой легковушки пострадавшего пассажира 1981 года рождения, а также тела двух погибших мужчин 1972 и 1975 года рождения.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, водитель Tesla сбила двух пешеходов в Коломне. Одна женщина погибла на месте. В Сети обнародовали момент смертельной аварии.

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Дата публикации
Просмотры
667
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