В Кривом Роге столкнулись Dodge и "Жигули": погибли два человека

Утром 27 февраля в Кривом Роге столкнулись автомобили Dodge Ram и ВАЗ-2104. В ДТП погибли два человека — водитель и пассажир "Жугулей". Еще один человек выжил.

Об этом сообщили в ГСЧС в Днепропетровской области.

Лобное столкновение произошло около девяти утра в Центрально-Городском районе, на автодороге, соединяющей Кривой Рог и Николаев. Спасатели достали из разбитой легковушки пострадавшего пассажира 1981 года рождения, а также тела двух погибших мужчин 1972 и 1975 года рождения.

Обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.

Напомним, водитель Tesla сбила двух пешеходов в Коломне. Одна женщина погибла на месте. В Сети обнародовали момент смертельной аварии.

Смертельное ДТП возле Днепра – погибли три человека

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