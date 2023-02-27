У Кривому Розі зіткнулися Dodge та "Жигулі": загинуло дві людини

Зранку 27 лютого у Кривому Розі зіткнулися автомобілі Dodge Ram та ВАЗ 2104. У ДТП загинуло два чоловіки - водій та пасажир "Жугулів". Ще одна людина вижила.

Про це повідомили в ДСНС у Дніпропетровській області.

Лобове зіткнення сталося близько дев'ятої ранку у Центрально-Міському районі міста, на автошляху, що сполучає Кривий Ріг та Миколаїв. Рятувальники дістали з понівеченого легковика постраждалого пасажира 1981 року народження, а також тіла двох загиблих чоловіків 1972 та 1975 року народження.

Обставини ДТП встановлюють правоохоронці.

Нагадаємо, водійка Tesla збила двох пішоходів у Коломиї. Одна жінка загинула на місці. У Мережі оприлюднили момент смертельної аварії.

Смертельна ДТП біля Дніпра – загинули троє людей

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