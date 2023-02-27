Якою буде погода в Україні в останній день зими: синоптикиня дала прогноз

Зима в Україні завершиться спокійною помірною погодою.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

"Дощі чи сніг якісь суттєві - навряд. Антициклон Hazal своїм потужним авторитетним впливом блокуватиме опади. Хіба що вночі на сході пройде мокрий сніг", - зазначила вона.

Вітер в Україні буде переважно північно-західний, помірний, часом поривчастий.

Температура повітря найближчої ночі становитиме -1-5 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +1+5 градусів, на півдні України очікується +4+9, в Криму до +12 градусів.

У Києві завтра вночі -2-4 градуси, вдень потепліє до +2 градусів. Опадів у вівторок не буде.

"Початок березня не обіцяє серйозних синоптичних форс-мажорів - вночі підморожуватиме, вдень теплішатиме, періодичні опади", - додала вона.

Нагадаємо, бабак Тимко, якого традиційно 2 лютого щороку будять для прогнозування весни на біостанції Харківського університету в селищі Гайдари, спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів.

Погода на найближчі дні: холод відступить

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