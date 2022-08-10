В Луцке погиб 1-летний мальчик: подробности

В Луцке 9 августа из окна на 9 этаже выпал 1-летний мальчик.
Ребенок был госпитализирован, однако мальчик умер в реанимации.
Об этом сообщила начальник сектора ювенальной превенции ГУНП в Волынской области Инна Остапович.
По данным полиции, мальчик был в комнате без присмотра взрослых. Он вылез на подоконник и упал из окна. Родители ребенка в это время были в квартире, но в других комнатах.
"Отец в это время находился на кухне, мать вышла в другую комнату. Услышав звук открывающегося окна, родители забежали в комнату, однако малолетнего там уже не было. На момент происшествия с мальчиком в комнате находилась игравшая малолетняя сестра", — говорится в сообщении.
Отмечается, что родители ребенка раньше не привлекались к ответственности.
Напомним, в Прикарпатье 13-летняя девушка родила ребенка.
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