ФИФА изменит дату начала Чемпионата мира-2022 в Катаре: названа причина

Международная федерация футбола (ФИФА) приняла решение изменить дату начала Мунидаля, который в конце 2022 ода примет Катар.

Чемпионат мира по футболу 2022 года в Катаре начнется не 21 ноября, как это планировалось сначала, а днем ранее.

Об этом сообщает The Athletic.

Все дело в том, что решение ФИФА сместить начало чемпионата связано с желанием хозяев катарцев турнира сыграть в матче-открытии, как это было принято с 2006 года.

Первоначально планировалось, что Мундиаль откроют сборные Сенегала и Нидерландов, однако теперь, скорее всего, в воскресенье, 20 ноября, на поле выйдут команды Катара и Эквадора. Эту правку к календарю чемпионата мира должно согласовать бюро совета ФИФА.

Относительно времени, то стартовый свисток главного арбитра на ЧМ-2022 должен прозвучать в 18:00 по Киеву. Финал ЧМ-2022 пройдет 18 декабря.

Напомним, сборная Украины не сыграет на ЧМ-2022. "Сине-желтые" в финале плей-офф европейской квалификации уступили Уэльсу.

ЧМ-2022 станет первым в истории футбола, который будет проводиться не летом, а зимой. Это связано с погодными условиями в стране-хозяйке, где температура воздуха в июне-июле достигает отметки более 40 градусов.

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