ФІФА змінить дату початку Чемпіонату світу-2022 в Катарі: названо причину

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) ухвалила рішення змінити дату початку Мунідалю, який наприкінці 2022 року прийме Катар.

Тож, Чемпіонат світу з футболу 2022 року у Катарі розпочнеться не 21 листопада, як це планувалося спочатку, а днем раніше.

Про це повідомляє The Athletic.

Уся річ в тому, що рішення ФІФА змістити початок чемпіонату пов'язане з бажанням господарів турніру катарців зіграти у матчі-відкритті, як це було ухвалено від 2006 року.

Спочатку планувалося, що Мундіаль відкриють збірні Сенегалу та Нідерландів, проте тепер, скоріше за все, у неділю, 20 листопада, на поле вийдуть команди Катару та Еквадору. Цю правку до календаря чемпіонату світу має погодити бюро ради ФІФА.

Щодо часу, то стартовий свисток головного арбітра на ЧС-2022 повинен пролунати о 18:00 за Києвом. Фінал ЧС-2022 пройде 18 грудня.

Нагадаємо, збірна України не зіграє на ЧС-2022. "Синьо-жовті" в фіналі плейоф європейської кваліфікації поступилися Уельсу.

Додамо, що ЧС-2022 стане першим в історії футболу, який проводитиметься не влітку, а взимку. Це пов'язано з погодними умовами в країні-господарці, де температура повітря у червні-липні сягає позначки понад 40 градусів.

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