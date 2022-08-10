У Луцьку загинув 1-річний хлопчик: подробиці

У Луцьку 9 серпня з вікна на 9 поверсі випав 1-річний хлопчик.

Дитину госпіталізували, проте хлопчик помер у реанімації.

Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович.

За даними поліції, хлопчик був у кімнаті без нагляду дорослих. Він виліз на підвіконня та впав з вікна. Батьки дитини у цей час були у квартирі, але у інших кімнатах.

"Батько в цей час перебував на кухні, матір вийшла в іншу кімнату. Почувши звук вікна, що відкривається, батьки забігли в кімнату, проте малолітнього там вже не було. На момент події з хлопчиком в кімнаті перебувала малолітня сестра, яка гралася", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що батьки дитини раніше не притягувались до відповідальності.

Нагадаємо, на Прикарпатті 13-річна дівчина народила дитину.

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