Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

У Луцьку загинув 1-річний хлопчик: подробиці

Дата публікації
Перегляди
1051
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
У Луцьку загинув 1-річний хлопчик: подробиці

Фото: brovary.net.ua

У Луцьку 9 серпня з вікна на 9 поверсі випав 1-річний хлопчик.

Дитину госпіталізували, проте хлопчик помер у реанімації. 

Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович.

За даними поліції, хлопчик був у кімнаті без нагляду дорослих. Він виліз на підвіконня та впав з вікна. Батьки дитини у цей час були у квартирі, але у інших кімнатах. 

"Батько в цей час перебував на кухні, матір вийшла в іншу кімнату. Почувши звук вікна, що відкривається, батьки забігли в кімнату, проте малолітнього там вже не було. На момент події з хлопчиком в кімнаті перебувала малолітня сестра, яка гралася", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що батьки дитини раніше не притягувались до відповідальності. 

Нагадаємо, на Прикарпатті 13-річна дівчина народила дитину

Читайте також:

Обстріл Миколаєва: 22 людини поранені, серед них - дитина

Обстріл Миколаєва: 22 людини поранені, серед них - дитина

Повʼязані теми:

Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
1051
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація