У Луцьку загинув 1-річний хлопчик: подробиці

У Луцьку 9 серпня з вікна на 9 поверсі випав 1-річний хлопчик.
Дитину госпіталізували, проте хлопчик помер у реанімації.
Про це повідомила начальниця сектору ювенальної превенції ГУНП у Волинській області Інна Остапович.
За даними поліції, хлопчик був у кімнаті без нагляду дорослих. Він виліз на підвіконня та впав з вікна. Батьки дитини у цей час були у квартирі, але у інших кімнатах.
"Батько в цей час перебував на кухні, матір вийшла в іншу кімнату. Почувши звук вікна, що відкривається, батьки забігли в кімнату, проте малолітнього там вже не було. На момент події з хлопчиком в кімнаті перебувала малолітня сестра, яка гралася", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що батьки дитини раніше не притягувались до відповідальності.
Нагадаємо, на Прикарпатті 13-річна дівчина народила дитину.
Читайте також:
- Одна людина врятувала трьох: у Луцьку провели операції з пересаджування органів
- Одна людина загинула, серед поранених є діти: подробиці знищення ворожих безпілотників на Волині (фото)
- Волинську область атакували безпілотники: є загиблий та поранені