В Мелитополе 9-летний мальчик оказался на улице из-за семейной ссоры

После ссоры с матерью ребенок ушел из дома.

В Мелитополе Запорожской области на улице обнаружили 9-летнего мальчика. Ночь он провел под открытым небом из-за ссоры с матерью.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Запорожской области.

Вчера, 2 декабря в полицию Мелитополя поступило сообщение от 38-летней местной жительницы о том, что ее малолетний сын ушел из дома и не вернулся. По словам матери, они с сыном поругались приблизительно в 20:30 и он ушел на улицу без мобильного телефона.

Правоохранители начали поиски пропавшего мальчика. Они общались с одноклассниками и друзьями пропавшего мальчика, отрабатывали улицы города,

"3 декабря около трех часов утра полицейские нашли мальчика на перекрестке улиц Шмидта и Воинов Интернационалистов. Он уже достаточно сильно замерз. Правоохранители посадили его в служебный автомобиль и отвезли в управление полиции, а затем передали матери. Относительно малолетнего, который в темное время суток сам оказался на улице, преступлений и правонарушений совершено не было", — отметили в полиции.

Напомним, что правоохранители Тернополя объявили в розыск 27-летнюю мать двоих детей Ольгу Дейнегу. Женщина ушла из дома 30 ноября после обеда и до сих пор не вернулась.

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