В Минкульте объяснили, почему государство выделило деньги тем, кому исполнилось 18

Министерство культуры объяснило, почему "еКнига" доступна только для молодежи

В мобильном приложении "Дія" появилась новая программа "еКнига", которая предоставляет 908 гривен украинцам, достигшим 18-летнего возраста, для покупки книг.

Об этом рассказала в эфире телемарафона первый заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины Галина Григоренко.

Министерство культуры объяснило, почему эта программа доступна только молодежи, которая недавно стала совершеннолетней.

Программа "еКнига" предоставляется только украинцам, которые празднуют свое 18-летие в 2024 году. Об этом сообщила Галина Григоренко, первый заместитель министра культуры и стратегических коммуникаций Украины, во время телемарафона.

Почему программа доступна только для 18-летних

Григоренко объяснила, что выбор именно этой возрастной категории не случаен. В 18 лет молодежь официально становится совершеннолетней и может отвечать за свои поступки. Однако часто на этом этапе жизни она еще зависит от родителей по финансовым вопросам. Однако именно в этом возрасте молодежь способна самостоятельно определять свои приоритеты и предпочтения, в частности, в выборе книг для развития.

Она также подчеркнула, что программа "еКнига" была создана для двух категорий граждан, однако из-за военного положения доступна только для одной. После войны планируется расширение программы, и помощь будут получать также родители новорожденных.

Как потратить деньги

В рамках программы "ЕКнига" молодые люди могут использовать полученную помощь для приобретения книг, напечатанных на украинском языке, а также электронных и аудиоформатов. Средства можно потратить в течение трех месяцев после зачисления на счет, иначе они будут возвращены в Украинский институт книги.

Напомним, с 16 декабря стартовала услуга "еКнига", она 18-летним гражданам 908 грн для приобретения книг через приложение "Действие",

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